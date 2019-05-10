نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثانى فى محافظة القاهرة برقم الجلوس

لكل طلبة الصف السادس الابتدائى، فى محافظة القاهرة وبقية المحافظات فى مصر، من خلال موقع نجوم مصرية، نستطيع الآن مساعدتكم الاستعلام على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثانى ، وذلك فى كل الادارات والمحافظات، فبمجرد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية ،حيث بدأ تصحيح الامتحانات فى جميع المواد الدراسية، وتم مراجعة النتيجة عن طريق موجهين المرحلة الابتدائية، وسوف تظهر فى العديد من المدارس و الادارات التعليمية، مثل محافظة القاهرة والاسكندرية والجيزة وغيرها ، ونحن فى انتظار ظهور باقي النتائج فى كل الادارات والمحافظات ان شاء الله.

نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2019 في محافظة القاهرة

امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الأول للعام الدراسي 2019، وتم القيام بالانتهاء تماما من تصحيح جميع المواد، سواء مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وكذلك مادة العلوم، وجميع الادارات فى محافظة القاهرة الان يضعون اللمسات الاخيرة، بمراجعة نتيجة الصف السادس الابتدائى، ورصد درجات جميع الطلاب والطالبات، والاستعداد لاعلان النتيجة خلال الساعات القادمة وحتى الان لنم تظهر النتائج.

يمكن بعد نشر النتيجة على جميع طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثانى الذين يريدون معرفة النتيجة فور اعتمادها عبر رابط وزارة التربية والتعليم من هنا ومديرية في كل محافظة، والاستعلام عن النتيجة سيكون برقم جلوس الطالب، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

خطوات الحصول على النتيجة من الرابط

فى البداية على الطالب أو الطالبة، أن يدخل هنا الى هذا الموقع من هذا الرابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ، بعد ذلك نقوم باختيار امتحانات الشهادة الابتدائية كما هو موضح بالشكل الموضح، وهى تتواجد فى أعلى الصفحة.

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بعد ذلك سيدخل على الصفحة التى بها رقم الجلوس نقوم بإدخال رقم جلوس الطالب فى الخانة الموضحة،

تحديث

يمكن للطلاب أيضا الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من موقع أخر من هنا و سنتابع معكم جميع الأخبار الواردة عن النتيجة فى جميع مدارس محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الاساسى و فى القريب العاجل سيتتم الاعلان رسميا.

من المنتظر أن يتم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى التابعة لمحافظة القاهرة على مستوى جميع الادارات التعليمية.

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