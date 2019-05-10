نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية.. الشرقية .. كافة المحافظات 2019 على بوابة التعليم الأساسي المصرية

نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية 2019 نتائج الترم الثاني تعرف عليها من خلال الدخول بوابة التعليم الأساسي الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الدقهلية والشرقية وكذلك بوابة التعليم الأساسي بجميع محافظات مصر، وقد أوشكت النتائج على الظهور خلال الساعات القادمة، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.

فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية والشرقية والعديد من محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام، وسارت أعمال الامتحانات بهدوء وانتهت بدون شكاوى، حيث لم ترد شكاوى للغش أو صعوبة في الامتحانات، فقد جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي، ولم يشتكي أي طالب من خروجها عن المنهج المحدد، وينتظر الطلاب النتائج بين الحين والآخر على موقع بوابة التعليم الأساسي. نتيجة ألإعدادية 2019 الفصل الثاني ترم ثان كان سير الامتحانات معتدلا وانتهى الطلاب منها في سلام، ويتابع الطلاب عن كثب موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، والشرقية وجميع المحافظات، وكذلك يتابع الطلاب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للبحث عن أي أخبار تخص موعد ظهور نتائج منتصف العام، ويقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار النتائج لحظة بلحظة ويقوم بإعلان ظهورها لطلاب المحافظة وجميع المحافظات الأخرى. خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية وجميع المحافظات قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التي تتبعها

قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.

يتم اختيار المرحلة التعليمية

نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.

اضغط كلمة بحث.

روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية تيرم ثاني 2019 وجميع المحافظات

تظهر قريبا جميع نتائج الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات التي لم تظهر نتيجتها بعد، وذلك بعد أن تنتهي اللجان من حصر النتائج لجميع الطلاب ومراجعتها، وبعد أن يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة باعتمادها، كما يبحث الطلاب عن موقع جميع المحافظات الإلكترونية والتعرف على خطوات الحصول عليها.

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