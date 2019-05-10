مشاهدة الحلقة 4 الرابعة من مسلسل الحرملك دراما سورية تاريخية – رمضان 2019

نعرض لكم متابعينا اليوم الخميس، الحلقة الرابعة من المسلسل السوري التاريخي "الحرملك"، والذي يخوض غمار المنافسة بقوة في السباق الدرامي لهذا الموسم الرمضاني 2019.

الحلقة 4 هنـــا

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم: الفنان السوري جمال سليمان، وباسم ياخور، والفنانة سلافة معمار، إضافة إلى أكثر من 50 ممثلة عربية وأجنبية.

وتدور أحداث المسلسل حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

يذكر أنّ مسلسل "الحرملك"، هو مسلسل سوري تاريخي ضخم، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العرب منهم: خالد الصاوي وجمال سليمان وسلافة معمار وباسل الخياط وباسم ياخور ونادين خوري وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب مسلسل حرملك.