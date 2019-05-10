مشاهدة الحلقة 4 الرابعة من مسلسل حركات بنات - دراما سوريا 2019

ينتظر المشاهدون العرب عرض الحلقة الرابعة من المسلسل السوري "حركات بنات"، مساء اليوم الخميس، ضمن المسلسلات السورية التي تخوض المنافسة في الماراثون الدرامي رمضان 2019.

الحلقة 4 هنـــا

ويشارك في بطولة المسلسل الذي يعُرض حاليًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، كلًا من: رنا الأبيض، دانا جبر، يزن السيد، أدهم مرشد، سعد مينه، ليليا الأطرش، سوسن ميخائيل، محمد خير الجرّاح، جلال شمّوط.

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وفيما يتعلّق في موعد عرض وإعادة المسلسل ، فسيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دمشق على التلفزيون السوري كل يوم خلال شهر رمضان.

ويتناول المسلسل حياة عائلة مؤلفة من خالة وثلاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفاة أهلهن، يتقدم أحد الشبان الأغنياء لطلب الزواج من الخالة قبل أن يظهر قصر يده.

يذكرُ أنّ مسلسل "حركات بنات"، هو من تأليف سعيد الحناوي، وإخراج محمد سليمان معروف، وبطولة رنا الأبيض، دانا جبر، يزن السيد، أدهم مرشد، سعد مينه، ليليا الأطرش، سوسن ميخائيل، محمد خير الجرّاح، جلال شمّوط، وإنتاج شركة شقرة للإنتاج الفني.