ستيفاني صليبا تتألق في مسلسل دقيقة صمت.. شاهد الحلقة 4

تألقت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بطلة مسلسل "دقيقة صمت"، في أحدث صورها التي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على انستغرام قبل ساعات ماضية.

ومن المعروف بأن ستيفاني تواكب دوما أبرز صيحات الجمال المتجددة بكل جرأة ومغامرة ، فما رأيكم بأن نلقي نظرة على أسلوب إطلالاتها الجمالية؟.

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نجمة مسلسل "دقيقة صمت" ستيفاني صليبا من الفنانات الشابات اللواتي تلفت الأنظار بجمالها الناعم وملامحها الأنيقة، ودائما ما نراها تواكب التجدد في رسمات مكياجها بدون أن تحصر نفسها بأسلوب مكياج موحد.

وتختار الممثلة اللبنانية دائمًا ما يليق بها وفق المناسبة التي تحضرها، ووفق طبيعة ملابسها، عدا عن الاطلالات التي أثار الكثير من الجدل حولها خلال الفترة الأخيرة.

وفي أحدث جلسة تصوير لها، اختارت ستيفاني صليبا المكياج الوردي المشع انوثة بأنامل خبيرة المكياج هيلدا داغر، واستخدمت اللون الوردي لتغليف جفونها ولتوريد خدودها في نفس الوقت، ما منحها إطلالة مشرقة وعصرية.