مشاهدة الحلقة الرابعة 4 من مسلسل مقامات العشق مفاجآت كثيرة بانتظاركم

تواصل ست الحسن اكتشافاتها في مدينة مرسية في الحلقة الرابعة من مسلسل مقامات العشق أو ابن عربي والذي يحكي قصة المتصوف العربي محي الدين بن عربي ويتم عرضه على شاشة قناة الامارات.

وفي الحلقة الثالثة توكل مهمة قتل الشيخ علي لست الحسن بعد اكتشافها بأن الشيخ حامد هو أحد الجواسيس الموكلين في مرسية، وتذهب ست الحسن لمنزل الشيخ علي بحجة أخذ العلم منه إلا أن رأيه في العديد من القضايا تنزع من داخلها رغبة قتله، ماذا سيكون قرار ست الحسن؟

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.