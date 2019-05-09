مشاهدة الحلقة 4 الرابعة من برنامج هاني في الألغام حصريًا – صابرين

ننشر لكم الحلقة الرابعة من برنامج المقالب "هاني في الألغام" الذي يقدّمه الفنان المصري هاني رمزي، ويُعرض على قناة "الحياة" في الساعة السابعة مساءً ويستمر عرضه يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.

وتعتمد فكرة البرنامج علي استضافة عدد من المشاهير، الذين يتم دعوتهم لافتتاح منطقة أثرية فى الواحات، وذلك فى إطار أعمال تنشيط السياحة فى مصر.

ووقعت الفنانة المصرية ”صابرين“ في فخ مواطنها الفنان هاني رمزي، مساء اليوم الخميس، لتكون الضحية رقم 4 في برنامج المقالب رمضان 2019 ”هاني في الألغام“.

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وظهرت صابرين ترتعد خوفًا وتصرخ بشدة من سرعة السيارة التي تنطلق داخل الكثبان الرملية في الصحراء الغربية وسط الألغام.

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين.

ويبدأ المقلب حين ينفد بنزين السيارة، ليرتجل سائقها منها وينفجر فيه «لغم» وسط حالة من الرعب للضيف، وذلك بحسب ما أورده موقع "الشروق".

ويظل مخرج البرنامج الذي يؤدي دوره هاني رمزي عبر برنامج صوتي يستفز الضيف إلى أن يقابله في النهاية.