رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا “ثالثه اعدادي” الترم الثاني برقم...

نتيجة اعدادية المنيا، تعد محافظة المنيا من أكثر محافظات الصعيد اهتماماً بالتعليم، حيث نجد في هذه المحافظة طفرة كبيرة في التعليم في جميع مراحله المختلفة، كما أن هناك نسبة مرتفعة لأعداد الطلاب والطالبات في محافظة المنيا في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة التعليم الإعدادي، حيث نجد كثافة كبيرة داخل الفصول في التعليم الإعدادي في هذه المحافظة بدرجة كبيرة للغاية، ولذلك تسعى الوزارة إلى بناء الكثير من المدارس داخل مراكز وقرى ونجوع هذه المحافظة لاستيعاب هذا الكم الكبير من التلاميذ.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة وملوي وابوقرقاص ودير مواس) الفصل الدراسي الثاني 2019 يوم السبت الموافق 11-5-2019 على أن تنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات بنظامها الجديد سوف تبدأ على الفور أعمال التصحيح داخل الكنترولات المركزية لمحافظة المنيا، حيث يتجمع المعلمون داخل مراكز التصحيح لإنجاز مهامهم وتصحيح أوراق إجابات الطلاب حسب نموذج الإجابة الذي تم توزيعه عليهم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالمنيا 2019 الترم الثاني عقب إنجاز مهام الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، تمهيدا لإعتمادها رسميا من قبل سيادة محافظ المنيا، وذلك حتى يتثنى للعاملين بالمديرية رفعها على شبكة الإنترنت ليستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، انتظرونا لتوفير رابط للإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

إعلان نتيجة إعدادية المنيا 2019 الترم الثاني

سوف نتابع معكم عبر هذا المقال فاعليات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة المنيا لموافتكم بكل ما هو جديد، من أعمال الكنترول وأيضا نسب النجاح وإعلان أسماء أوائل الطلاب لهذا العام.

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