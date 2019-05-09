نتيجة الصف الأول الثاني الإعدادي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي قريبا

تعتبر نتيجة الصف الأول الإعدادي ونتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات القاهرة الجيزة والاسكندرية من أكثر الأشياء التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، لذا من خلال موقع نحوم مصرية سوف ننشر روابط الاستعلام عن نتائج سنوات النقل بالمرحلة الإعدادية 2019 بدأ من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي تتضمن كل من القاهرة والجيزة والمنيا والمنوفية والغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية، وذلك بعدما تتم جميع عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق امتحانات الطلاب في مختلف المواد الدراسية والتي لن تستغرق بضعة أيام لجميع المحافظات، وعلى التوالى سيتم إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني قريبا عبر جميع مواقع الإنترنت أو من خلال المدارس.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني

سوف ننشر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني لجميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس خلال الأيام القليلة القادمة، ومساعدة الطلبة والطالبات في الاستعلام عن نتائج الإعدادية الترم الثاني 2019 من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس والاسم، ومع يوم الثلاثاء القادم سوف ينتهي جميع المراحل الإعدادية من تأدية الامتحانات لجميع المواد الدراسية : اللغة العربية و الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا والحاسب الآلي والتربية الدينية.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني

صرحت مديرية التربية والتعليم الجيزة أنه خلال أسبوع سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مشيرا أن عمليات التصحيح تتم عقب إنتهاء الامتحان، بالفعل جميع امتحانات الترم الثاني انتهت، وسوف نستمر في نقل متابعة مستمرة لتصحيح امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني حتى يتم عرض النتيجة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

حتى اتمام عمليات التصحيح يمكنك ترك رقم الجلوس والاسم بتعليق لنوافيكم بكل ما هو جديد.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019

تعتبر بوابة نتائج التعليم الأساسي المصدر الوحيد بجوار المدرسة لمعرفة درجات الطلاب برقم الجلوس وكل هذا تابع لوزارة التربية والتعليم، ولكن لمحافظة القاهرة فقط سجل رقم جلوسك والاسم للتعرف على درجات الفصل الدراسي الثاني.

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