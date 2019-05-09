تراند اليوم : القبض على راقصة مصرية بقضية خالد يوسف ورانيا تعلق – صور...

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على راقصة مصرية شهيرة، ضمن قائمة المتهمات بقضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة والمتهم فيها كل من الممثلتين المصريتين منى الفاروق وشيماء الحاج، بالإضافة إلى سيدة الأعمال منى الغضبان مع المخرج المصري خالد يوسف.

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بعد القاء القبض على الراقصة المصرية، شبيهة النجمة المصرية رانيا يوسف التي زج اسمها بقضية خالد يوسف وفيديوهاته، علّقت رانيا وقالت: يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وهرضنا اللي نهشتوه فية على السوشيال ميديا والمواقع والمجلات والجرايد أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار.

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رانيا يوسف، بريئة من كل التهم التي وجهت إليها وشوّهت سمعتها وتاريخها دون تحري الدقة.