تراند اليوم : حظر النشر في قضية خالد يوسف والممثلتين

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة، للمخرج خالد يوسف، والممثلتين الشابتين منى فاروق، وشيماء الحاج.

أرسل النائب العام القرار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتعميمه على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية، سواء كانت يومية أو أسبوعية، محلية أو أجنبية، بالإضافة للمواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات أياً كانت جنسيتها أو مصدرها، يمنعها من نشر اي معلومة، لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر عن النائب العام بشأن القضية.

لقراءة تفاصيل الفيديو الإباحي وتوقيف وتصريح الممثليتن فعلى اللينكات أدناه

اقرأ: فضيحة جنسية للممثلتين المصريتين والجاني وزع الفيديو

Advertisements

اقرأ: القبض على منى فاروق وشيما الحاج بتهمة الفيديو الجنسي

اقرأ: خالد يوسف ثاني مغتصب عربي وهذا ما فعله في الفيديوهات الجنسية

اقرأ: منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات: خالد يوسف غرر بنا