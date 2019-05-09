تراند اليوم : نجوم ماذا قالوا عن خالد يوسف ونجمات الجنس – فيديو...

أدلى عدد من النقاد والمخرجين المصريين بآرائهم حول قضية الفنان خالد يوسف وكل من الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بعد انتشار مقاطع إباحية لهم عبر السوشيال ميديا.

ومن بين الآراء قال كل من:

أحمد سعد الدين ناقد سينمائي: (خالد مش هو اللي اتضر، اللي اتضر البنات اللي تم التشهير بيهم، ده مش من طبيعة المصريين، ياريت تمنع هذه الفيديوهات وماينفعش نشهر ببناتنا ده من طبيعة المصريين، أنا ماقدرش أقول أن خالد مش غلطان، لكن هل الكلام على خالد أو البنات؟ ربنا بيستر الناس المفروض أحنا كمان نسترهم).

ميرفت عمر ناقدة سينمائية: (طول ما الموضوع لسة بيتحقق فيه ماحدش عنده حرية واضحة، وفي تقديري أن الجاني هو اللي نشر، لأن حياة الناس الشخصية لا يجوز أن حد يخترقها، وحظر النشر كان مفروض يصدر من البداية، وفي النهاية دي أعراض، وأتمنى الموضوع يخلص بسرعة ومايجرش ناس تانية، ونعرف مين من مصلحته ينشر الفيديوهات دي).

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أمير أباظة ناقد سينمائي: (أولاً مافيش قضاء حكم عليه وأثبت أنه متهم، وفي ناس ملتزمة في الوسط الفني هي مسألة سلوكيات شخصية، ولنا من الفنان فنه فقط، وإذا قيمنا خالد كمخرج فهو واحد من أهم وألمع المخرجين في السينما المصرية).

سيد محمود ناقد سينمائي: (دي مواضيع خارج نساق المجتمع وأخلاقياتنا وطبيعتنا كمصريين، سواء مسلمين أو مسيحين، خلي الموضوعات دي خارج كلامنا أساساً).

أشرف فايق مخرج سينمائي: (والله أنا مختلف تماماً عن الكلام اللي بيتقال، أنا بشتغل بطريقة مختلفة، وإذا قالوا عن أحد المخرجين الزملاء، فلا يوجد ما يثبت كلامهم).