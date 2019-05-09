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تراند اليوم : ابنة شقيق خالد يوسف تُشتم بعد فضيحة عمّها – صور...

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قبل تسريب الفيديوالجنسي للمخرج المصري ، احتفل بخطوبة ابنة شقيقه ونشر صورها قبل أن يتم فضح أعماله الجنسية مع الممثليتين المصريتين وشيماء الحاج بالإضافة إلى المحامية .

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وبعد انتشار الفيديو، وإطلالة خالد يوسف في أول حوار له على قناة (الحرة)، بدأ البعض بنشر صوره مع ابنة شقيقه (بسنت) وإطلاق الشتائم ضدها بسبب أفعال عمّها الجنسية مع الممثلات.

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كل ذنب الفتاة أن عمّها خالد أراد الإحتفال بها ونشر صورتها ليلة خطوبتها من حب حياتها، ولا دخل لها بما فعله خالد ولا الممثلات ولا بالفيديوهات الإباحية، هي شابة تعيش حياتها بشكل عادي ومع حبيبها وأهلها وربما لا تكون راضية على أعمال خالد.

اتركوا الفتاة وحاسبوا كل من سرّب الفيديوهات إلى الإعلام والصحافة..

خالد يوسف وابنة شقيقه بسنت
خالد يوسف وابنة شقيقه بسنت وعريسها
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