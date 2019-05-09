تراند اليوم : ميرهان حسين ترد على اتهامها بأفلام خالد يوسف

تقدمت الفنانة المصرية ميرهان حسين، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد كل من صحيفة الوطن، والمحامي المصري أسامة زهران، بتهمة التشهير بها والإساءة لشرفها وسمعتها.

كانت صحيفة الوطن المصرية، نشرت خبراً يدعي تورط ميريهان حسين بقضية المخرج خالد يوسف، وادعوا أنها شريكة خالد يوسف في أحد الأفلام الجنسية المسجلة والمنتشرة.

الادعاءات جاءت افتراءً مقصوداً لأن كل ذلك مجرد تخيل المقصود به القضاء على سمعةِ الصبية التي لم تدخل بحياتها في قضايا من هذا النوع.

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ميرهان التي لا علاقة لها بهذا الأمر ولا بغيره من فيديوهات جنسية، ولا تربطها سابق معرفة بالمخرج خالد يوسف. تحدت أي شخص بنشر صورة فوتوغرافية أو فيديو يثبت الادعاءات والإفتراءات، وتوعدت بمقاضاة كل من يحاول التشهير بسمعتها.

قرار نهائي بسجن ميرهان حسين

كانت الفنانة المصرية ميرهان حسين غادرت سجن القناطر، بعد أن سلّمت نفسها لقسم شرطة الهرم منذ أسبوعين، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها في قضية كمين الهرم، بالحبس لمدة 14 يوم.

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