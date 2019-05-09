تراند اليوم : سوزان نجم الدين هل التقت بخالد يوسف في طائرة القاهرة؟ – صورة...

خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة تجمع الفنانة السورية سوزان نجم الدين، بالمخرج المصري خالد يوسف على متن الطائرة، وأعتقد البعض أنها صورة حديثة لهما بعد فضيحة انتشار فيديوهات إباحية لخالد يوسف.

سوزان كانت علقت على الصورة قائلة: (كانت صدفة حلوة كتير أني التقي اليوم بالصديق والمخرج المبدع خالد يوسف بطريقنا لمصر الحبيبة، وبتمنى أنو يرجع يقدملنا أعمال سينمائية مميزة مثل ما عودنا دائماً).

الصورة تعود لعام 2017، ولم تلتقِ سوزان بخالد يوسف هذه الفترة، خصوصاً أن الأخير يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس، ولم يعد حتى الآن إلى مصر ليواجه الفضائح والاتهامات التي وجهت له خلال الفترة الأخيرة.