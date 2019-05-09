هيئة الإذاعة البريطانية تفصل مذيعًا نشر صورةً لقرد ساخرًا من مولود الأمير هاري

فصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أحد مذيعيها بعدما أثار الجدل والانتقادات حوله، بسبب سخريته من مولود الأمير هاري وتشبيهه بالقرد.

وكان المذيع داني بيكر الذي يعمل غي إذعة بي بي سي، نشر صورة على تويتر لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق “الطفل الملكي يغادر المستشفى”.

ووضعت ميغان، زوجة الأمير هاري، مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي. وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة (بي.بي.سي 5) على تويتر: “فصلت للتو من العمل”. وأوردت (بي.بي.سي) النبأ أيضا. بينما لم يرد متحدث باسم (بي.بي.سي) بعد على طلب للتعقيب.