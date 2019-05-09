نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة الترم الثاني من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة يتابع طلاب المرحلة الابتدائية نتيجة إختبارات أخر العام الدراسي 2018- 2019 خاصة بعد أداء الامتحانات وسوف يتم الاستعلام عنها فور إعتمادها من محافظ القاهرة ورفعها عبر الموقع الالكتروني، حيث قامت محافظة القاهرة بتخصيص رابط إلكتروني مباشر يشمل جميع مراحل التعليم سواء الابتدائية أو المرحلة الإعدادية والذي منه يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي أو رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة.

من المنتظر الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإبتدائي من خلال الموقع بعد الانتهاء من رفع نتائج المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني وسوف نتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية كل ماهو جديد لحظة بلحظة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان موعد إظهار النتيجة والتي ستتم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة من أداء الإختبارات وإرسال كشوف الدرجات.

خطوات الحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة القاهرة.

يمكنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة الترم الثاني—-من هنا

كما يمكنكم من خلال الدخول على الرابط التالي معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع محافظات مصر —من هنا

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة.

يعد الصف السادس الايتدائي من أهم السنوات الأخيرة بالمرحلة الابتدائية وذلك لإنتقال الطالب للمرحلة الإعدادية لذلك يعيش أولياء أمور الطلاب في حالة من القلق والتوتر لحين ظهور نتيجة أبنائهم وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بإلغاء الشهادة الإبتدائية وصدر القرار بالعام الدراسي 2017- 2018 وأصبحت سنة نقل عادية وليست شهادة كما حدث بالأعوام السابقة, وأوضحت الوزارة أن امتحانات الصف السادس ستكون على مستوى كل مدرسة وليس على مستوى إدارة التعليم الابتدائي، حيث ينتقل بعدها الطالب إلى الصف الأول الإعدادي إلكترونيا

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