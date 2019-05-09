الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات

أوشكت نتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2018/2019 علي الظهور بعد أن شارفت معظم المدارس علي الإنتهاء من إجراء الإمتحانات لطلاب المرحلة الإعداية والتي تنتهي يوم الخميس الموافق 10 مايو بكثير من محافظات الجمهورية، وما هي إلا ساعات من نهاية كل إمتحان حتي يتم تصحيح الإجابات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب ، ومن هنا يسعي كثير من الطلاب إلي محاولة الحصول علي النتيجة الخاصة بهم بأسرع وقت، وفيما يلي نعرض لحضراتكم كيفية الحصول علي النتائج الخاصة بالمرحلة الاعدادية والروابط الخاصة بالتسجيل بموقع الوزارة بالاسم والرقم القومي أو رقم الجلوس.

كيفية الإستعلام عن النتيجة للصف الثاني الإعدادي 2019.

يمكن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة الخاصة به من خلال المدرسة التابع لها بواسطة رقم الجلوس الخاص به، إلا أنه أصبح من السهل الآن الحصول علي نتائج المراحل التعليمية من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات عن طريق الرقم القومي الخاص بالطلاب فور ظهورها وحتي قبل إعتمادها بالمدارس، حيث يتم الدخول الي موقع الوزارة ومنه إختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم يقوم بملئ البيانات المطروحة بالجدول من تشمل الرقم القومي، المرحلة التعليمية الخاصة به، الصف والعام الدراسي، ثم الفصل الدراسي الحالي وهو الفصل الدراسي الثاني ثم عرض النتيجة.

روابط نتائج الصف الثاني الاعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019.

للحصول علي النتائج الخاصة بطلاب الصف الثاني الاعدادي يمكن اتباع الخطوات التالية واسخراج النتائج فور ظهورها.

يمكن الدخول الي موقع الوزارة من هنا موقع وزارة التربية والتعليم

ومن ثم إختيار موقع وزارة التربية والتعليم ثم إختيار الخدمات الالكترونية.

في حالة إعتماد النتيجة تظهر لك نتائج الامتحانات تقوم بملئ البيانات بالرقم القومي ورقم الجلوس ثم عرض النتيجة.

في حالة كنت من طلاب محافظة القاهرة يمكنك استطلاع النتيجة من خلال بوابه نتائج التعليم الأساسي

وفيما عرض للرابط الرسمية لبعض المحافطات لنتيجة الشهادة الاعدادية.

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة الجيزة

محافظة القليوبية

محافظة البحيرة

محافظة المنوفية

محافظة الإسماعيلية

محافظة الغربية

محافظة قنا

محافظة دمياط

نتيجة الأقصر

محافظة الشرقية

محافظة السويس

محافظة البحر الأحمر

نتيجة شمال سيناء

محافظة الدقهلية

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

← إقرأ أيضاً: