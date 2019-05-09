نتيجة الصف الاول الاعدادى بوابة التعليم الاساسى جميع محافظات مصر

نتيجة الصف الاول الاعدادى بوابة التعليم الاساسى, نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019, نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني, نتيجة الصف الاول الاعدادي اخر العام , نتيجة الصف الاول الاعدادي جميع محافظات مصر مرحباً بكم كل متابعي موقع نجوم مصرية في كل مكان معنا لكم اليوم خبر عاجل جداً بخصوص نتيجة اولي اعدادي الفصل الدراسي الثاني ، نعلم أن أولياء الأمور في حالة صعبة جداً والكل يريد معرفة النتيجة ومعرفة موعد اعلان النتيجة وهذا يرجع بسبب الامتحانات التي كانت في شهر رمضان من هذا العام وبعض الطلبة والطالبات كان يختلف معهم وقت المذاكرة واختلاف عام في الجدول اليومي من نظام غذائي ومذاكرة ومواعيد الامتحانات.

نتيجة الصف الاول الاعدادى بوابة التعليم الاساسى

يمكن الحصول علي النتيجة من خلال الذهاب إلي المدرسة أو التحدث مع أحد العاملين في الكنترول المدرسي سوف يوضح لك الدرجات إذا تم الإنتهاء من الرصد والتجميع واعتماد النتيجة من مدير المدرسة ومدير التعليم الاعدادي ومدير الإدارة.

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النتيجة هذا العام ليس مثل باقي الأعوام السابقة من ناحية نسبة النجاح حيث صرح أكثر من مسئول بكنترول مدرسي أن الإمتحانات في شهر رمضان لها بعض العوامل علي الطلبة وهذا ظهر لنا خلال الرصد والاطلاع علي الدرجات.

النتيجة ستكون متوفرة علي صفحة المدرسة أو موقع المدرسة وتعلق منها نسخة ورقية في المدرسة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

ونتمني التوفيق والتفوق والتقدم والنجاح لجميع الطلبة والطالبات

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