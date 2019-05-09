نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور والتي من المقرر الإعلان عنها قريبا ويبحث الملايين عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2018-2019 بمحافظة الجيزة الترم الثاني وسوف يتم الاعلان عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة التابع لوزارة التربية والتعليم, نظرا لأن محافظة الجيزة هي الأكبر من ناحية عدد الطلبة والطالبات عن باقي محافظات مصر وايضا عدد المدارس، إلا أن محافظة الجيزة عادة ما تكون السباقة في إعلان نتائج الامتحانات كما تتميز محافظة الجيزة بوجود عدد كبير من الإدارات التعليمية وهم (العياط والبدرشين والحوامدية والصف وأطفيح وكرداسة وناهيا والدقي والمهندسين والمعادي والهرم).

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة.

صرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية الجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية لجميع طلاب المحافظة، وأيضا إعلان أسماء الطلبة المتفوقين في نتيجة الصف السادس الابتدائي سواء في المدارس أو على شبكات الإنترنت، وسوف نتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية كل ماهو جديد لحظة بلحظة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان موعد إظهار النتيجة والتي ستتم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة من أداء الإختبارات إرسال كشوف الدرجات, كما يمنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع محافظات مصر.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة الجيزة.

يمكنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة الترم الثاني—-من هنا

كما يمكنكم من خلال الدخول على الرابط التالي معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع محافظات مصر —من هنا أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في مصر قد أصدرت قرارا بإلغاء الشهادة الإبتدائية وصدر القرار بالعام الدراسي السابق 2017- 2018 وأصبحت سنة نقل عادية وليست شهادة كما حدث بالأعوام السابقة, كما أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستكون على مستوى المدرسة وليس على مستوى إدارة التعليم الابتدائي، و ينتقل بعدها الطالب إلى الصف الأول الإعدادي

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