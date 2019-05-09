نتيجة الصف الاول الاعدادي في جميع المحافظات 2019 برقم الجلوس رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني...

يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الأول الاعدادي، وكما أشارت الإدارات التعليمية في كافة محافظات الجمهورية فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 قد سارت بصورة جيدة دون حدوث أي مشاكل، وبعد انتهاء عمليات التصحيح لكافة مواد الصف الأول الاعدادي وانتهاء لجان التصحيح من تجميع ورصد الدرجات ورفعها على مواقع مديرية التربية والتعليم في كل محافظة على حدى ومواقع المدارس الموزعة في كافة المحافظات، تستعد المدارس لإعلان كشوف نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019 برقم الجلوس.

من المعروف بأن محافظة القاهرة من المحافظات الأولى التي تقوم بإعلان نتيجة الصف الاول الاعدادي عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، إلى جانب إعلان نتائج شهادات النقل ونتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس والإعدادي برقم الجلوس، يتم ذلك من خلال إدخال رقم الجلوس في موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو الاتصال على الخط السريع كما سنقوم بتوضيح ذلك فيما يلي.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019 جميع المحافظات

لمتابعة نتيجة الصف الاول الاعدادي التي سيتم إعلانها في المدارس، تقوم مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بإفادة الطلاب وأولياء الأمور بموعد إعلان نتيجة الصف الاول الاعدادي في جميع المحافظات عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة على حدى، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة في المدارس.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة بأنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الاول الاعدادي لطلاب مدارس محافظة الجيزة خلال أسبوع من الآن، على أن يتم توزيع نتائج الطلاب على مديريات التربية والتعليم في المحافظة، إلى جانب إعلانها رسمياً على موقع مخصص لإعلان نتيجة الصف الاول الاعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

تنبيه: يرجى الانتباه بأن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة فقط يعلن نتائج الطلاب إلكترونياً برقم الجلوس، بينما مواقع مديرية التربية والتعليم في باقي المحافظات المرفقة أعلاه تتابع أخبار نتيجة الصف الاول الاعدادي ونتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية، بينما يتم الاطلاع على نتائج صفوف النقل عبر كشوف النتائج في جميع المدارس.

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