الحكم على سيدة عجوز بالسجن وغرامة مالية لسرقتها الذهب

قامت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية بالحكم على سيدة ستينية كورية بالسجن عام وغرامة قدرها 1.16 مليار وون (990 ألف دولار أمريكى) لتهريب سبائك ذهب قيمتها 790 مليون وون.

وأوضحت بأنها تمكنت من تهريب 16 كيلوجراما من الذهب من الصين على مدى 16 رحلة خلال عام 2016، جلبت المدعى عليها (67 عاما) خلالها 80 سبيكة ذهبية.

وجاء فى حيثيات الحكم أن المتهمة كانت تحصل من شريكها على نحو 300 ألف وون فى كل مرة تعود فيها بالذهب من الصين.

وفقا لصحيفة "كوريا تايمز" قالت المحكمة ان هذه أول جريمة لها وكانت متورطة فقط فى نقل الذهب إلى داخل البلاد.

واتهمت النيابة المرأة بتهريب نحو 35 قطعة ذهب إلى اليابان من مارس إلى أبريل عام 2016 باستخدام نفس الطريقة.