اندلاع حريق في سوق تبريز التاريخي بإيران

اندلع حريق في سوق تبريز المسقف التاريخي الذي يعود تاريخيه إلى ألف عام مساء أمس الساعة التاسعة حيث ادى الى وقوع اصابات.

وأضافت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) ان نحو 16 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة في الحريق.

وأفادت الوكالة ان عملية إخماد الحريق استغرقت ست ساعات، وتضرر نحو 150 محلا تجاريا في السوق الذي يحوي 5500 متجرا.

والبازار مدرج في قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو منذ عام 2010، وذكره الرحالة ماركو بولو عندما سافر في طريق الحرير في العصور الوسطى.

ولم تأت الوكالة على ذكر سبب الحريق. وشهد السوق في تبرز عدة حرائق على مدار السنوات الماضية بسبب تجاهل تدابير السلامة.