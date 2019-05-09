منى ممدوح تشارك ذكرياتها مع وائل نور

شاركت الفنانة منى ممدوح أمس الأربعاء صورة تجمعها مع الفنان الراحل وائل نور بعد ظهوره في الحلقة الثالثة من مسلسل شقة فيصل خلال شهر رمضان 2019.

وعلقت منى على صورتها:" الحاضر الغائب، دمعت أول ما شوفتك قدامي في مسلسل شقة فيصل بجد وحشتنا يا صديقي العزيز ربنا يرحمك و يغفرلك فعلاً هتفضل في قلوبنا ، الفاتحة علي روح الفنان والصديق العزيز وائل نور هو وكل أمواتنا ".





وظهر وائل نور في المسلسل وهو يجسد شخصية دور أيمن ريموت صاحب محل لتصليح الدش في المنطقة التي ينتقل لها الفنان كريم محمود عبد العزيز.

يذكر بأنه تم الانتهاء من تصوير مسلسل شقة فيصل منذ العام 2016 إلا أنه تم تأجيل العرض لأسباب خاصة بالقنة العارضة ليرحل وائل نور بعد تصوير دوره في الثاني من مايو 2016، بحسب "مصراوي".