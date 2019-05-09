غرق غواصة هندية و3 مليارات دولار في البحر

خاضت غواضة هندية تجربة تحولت الى عبرة وقد خرجت عن الخدمة بسبب تعرضها لأضرار جسيمة، لحقت بالغواصة التي تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار إلى “الغرق” بعدما اندفع الماء إلى داخلها ليتركها مجرد خردة “خارج العمل.

وقال مصدر في البحرية الهندية، لصحيفة “ذا ناشيونال إنترست” ان الخطا هو عدم سد أحد الأبواب الفتحات ودخول المياه إلى مقصورة دفع الغواصة "آي إن إس آريهانت"، التي تصل تكلفتها إلى 2.9 مليار دولار.

وأضاف أن فتحة في الجزء الخلفي تم تركها مفتوحة عن طريق الخطأ حين كانت الغواصة في المرفأ، في فبراير 2017، وفي مرحلة لاحقة، خضعت المركبة لعمليات إصلاح وتنظيف تطلبت عدة أنابيب.

ولجأت السلطات الهندية إلى استبدال الأنابيب لأنها شكت في أن تكون مياه البحر المالحة قد أحدثت ضررا كبيرا، لا سيما أن الأنابيب تحتوي على مياه مبردة ومضغوطة تمر من وإلى مفاعل السفينة، الذي تبلغ طاقته 83 ميجاوات. حسب سكاي نيوز عربية.

ويعد الحادث محرجا للقوات الهندية بعد التقدم الكبير لنيودلهي في ثالوث الهند النووي، إلا أن غرق الغواصة الهجومية تم تعديلها حتى تصبح قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، أمر لابد من التحقق بشأنه.