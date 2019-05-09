طقس مصر: أجواء لطيفة على السواحل وفرص لسقوط الأمطار

تسود أجواء لطيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد اليوم الخميس بحسب ارقام هيئة الأرصاد الجوية.

ويكون الجو مائل للحرارة جنوب الصعيد نهاراً ومائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة والفرص مهيأة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بحسب "مصراوي".