حقيقة وفاة الامير محمد بن فيصل في الرياض

نفت مصادر طبية اليوم الخميس خبر وفاة الامير محمد بن فيصل في إحدى مستشفيات العاصمة الرياض بعد تردد أنباء حول استقالته من هيئة الرياضة.

وأوضح الإعلامي أحمد العجلان عبر صفحته الشخصية على تويتر بأن الأمير محمد بن فيصل يعتزم الرحيل وينتظر الموافقة الرسمية من الهيئة وكتب:" فإن الأمير محمد بن فيصل أكد لي بأنه عازم على الرحيل، وينتظر الموافقة الرسمية على ذلك كما أنه قام أمس بتوديع بعض منسوبي النادي".

وكان نائب رئيس نادي الهلال فهد بن أحمد الراشد قد تقدم باستقالته بعد ساعات من الهزيمة التي سجلها النادي امام التعاون بهدفين مقابل صفر، بحسب " الخليج 365".