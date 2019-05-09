شمس الكويتيه: الحكومة التركية حكومة حاقدة

وصفت الفنانة شمس الكويتيه خلال مشاركتها في برنامج مجموعة إنسان على قناة mbc الحكومة التركية بأنها حكومة حاقدة تحمل أفكاراً علمانية وتريد تطبيق دور الدولة الإسلامية.

وقالت شمس الكويتيه:" أردوغان عايش دور الخليفة، ويريد تطبيق الخلافة الإسلامية على العالم العربي، رغم أنه يحمل أفكار علمانية، حيث يسمح للمثليين جنسيًا بالزواج، ويمنح تراخيص لدور الدعارة والزنا، ومع ذلك فإن بعض العرب في الدول العربية يقومون بتمجيده، ويكنون بالولاء له".

وأوضحت شمس الكويتيه علاقتها بتركيا معربة عن استيائها من محبة العرب المبالغ بها لتركيا رغم معاملتهم السيئة وعنصريتهم تجاه العرب.

وأضافت شمس الكويتية:" كتب التاريخ تشهد على سرقة الدولة العثمانية لكنوز كثيرة من الدول العربية، وأجزاء من الحجر الأسود بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وكلما كان يموت لهم سلطان، يقومون بوضع جزء من الحجر الأسود على قبورهم"، بحسب "إرم نيوز".