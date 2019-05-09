الصحة العالمية: 34 ألف مصابون بالحصبة في أوروبا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 34 ألف شخص أصيبوا بالحصبة في أنحاء أوروبا في أول شهرين من العام الحالي وكانت معظم الحالات في أوكرانيا وحثت السلطات على ضرورة تطعيم الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض.

وبلغ عدد الوفيات 13 حالة ضمن 34300 حالة إصابة في 42 دولة في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية حيث أدى الفيروس لحالات وفاة في أوكرانيا التي تشهد تفش للمرض وكذلك في رومانيا وألبانيا. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات التفشي قد تواصل الانتشار.

وقالت المنظمة في بيان "إذا لم يكن التعامل مع التفشي شاملا وفي الوقت الملائم فسوف يشق الفيروس طريقه نحو المزيد من الجيوب للأفراد المهددين وقد يمتد إلى بلدان أخرى داخل وخارج المنطقة".

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واستكملت "يتعين استغلال كل الفرص لتطعيم الأطفال والمراهقين والبالغين المعرضين للإصابة".

والحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يسبب العمى أو الصمم أو تلف المخ وفقا ل "سكاي نيوز"

ويمكن الوقاية منه بتناول جرعتين من لقاح فعال لكن نتيجة أسباب منها وجود جيوب بها أشخاص لم يتلقوا اللقاح ينتشر المرض في الوقت الراهن في العديد من أنحاء العالم منها الولايات المتحدة والفلبين وتايلاند.