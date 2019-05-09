شاهد: مسلسل دقيقة صمت الحلقة 3 الثالثة تشويق بلا حدود اون لاين

عرض مسلسل دقيقة صمت للكاتب سامر رضوان والمخرج شوقي الماجري وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة عابد فهد وستيفاني صليبا وفادي صبيح و خالد القيش رنا شميس فادي أبي سمرا وآخرين.

الحلقة الأولى من العمل بدت مشوقة للغاية حيث تقرر تنفيذ حكم الإعدام بـ " أمير ناصر" (عابد فهد) وشريكه "أدهم منصور" (فادي أبي سمرا) خلال ساعتين ليأتي الفرج قبل التنفيذ بوقت قليل حيث يتم إشعال حريق بالسجن.

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ويتسلم ضابط جديد "العميد عصام شاهين" (خالد القيش) مهام إدارة السجن يقوم بتهريب "أمير" و "أدهم" إلى خارج السجن ليبقى السر وراء هذه المهمة هو الأمر الذي انتهت عنده أحداث الحلقة فما هو المقابل الذي سيدفعه أمير و أدهم مقابل ذلك .

وحمل المسلسل طابع تشويقي جداً وتميز عابد بإطلالة جديدة و مختلفة في العمل فيما بدا فادي أبي سمرا غير متفاعل إلى حد كبير مع شخصيته بعكس عابد الذي يبدو أنه دخل في اجواء العمل منذ اللحظة الأولى وبالمقابل لم يظهر بقية أبطال العمل في الحلقة الأولى و الذين من المنتظر حضورهم مع تقدم الحلقات.

فهل يحمل العمل مزيد من التشويق و القضايا الإشكالية مع تقدم حلقاته و كيف سيكون حضور نجومه الذين لم يظهروا لغاية الآن، تمنيات الجمهور أن تكون الإجابات ايجابية بالمطلق.