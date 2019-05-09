مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 3 الثالثة حصريًا قبل العرض - دراما سورية

أعلنت قناة "mbc" عن عرضها لـ مسلسل "الحرملك" للكاتب سلمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق، وإنتاج شركة "كلاكيت ميديا" للمنتج إياد نجار .

الحلقة هنـــا

ويعرض مسلسل الحرملك على قناة ام بي سي الأولى، في موعد عرض مسلسل "باب الحارة" سابقًا الذي سيطر على موعد العرض في وقت الذروة منذ بدء عرضه على القناة منذ سنوات، قبل أن يغيب هذا العام.

Advertisements

المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم، منهم: جمال سليمان، و باسم ياخور، و سلافة معمار، و سامر المصري، و درة زروق، و قيس الشيخ نجيب، و أحمد الأحمد، و جيني إسبر، و هبة نور، وآخرين .

العمل مكون من 90 حلقة على جزأين، أما أحداثه تدور في الفترة الزمنية بين 1513 حتى 1516م وسيكون التصوير والأحداث في القاهرة ودمشق.

ويشارك في العمل أكثر من 60 ممثلة عربية وأجنبية، كما تم وضع ميزانية ضخمة لهذا العمل، ويتم تصويره في عدد من الأماكن منها دبي ولبنان، يتحدث المسلسل حول المماليك ووصولهم للحكم، وكيف كانت تلك الفترة ونظام حكمهم والمشهد السياسي في تلك الفتره باسم خور