منوعات

شاهد: مسلسل مقامات العشق الحلقة 3 الثالثة كاملة بجودة عالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تواصل ست الحسن اكتشافاتها في مدينة مرسية في الحلقة الثالثة من مسلسل مقامات العشق أو ابن عربي والذي يحكي قصة المتصوف العربي محي الدين بن عربي ويتم عرضه على شاشة قناة الامارات

وفي الحلقة الثانية من مقامات العشق استقرت ست الحسن والتي تجسد شخصيتها الفنانة السورية نسرين طافش في مدينة مرسية وتتخذ مكانها في السوق للرقص وغناء المقطوعات الشعرية.

وتتعرض ست الحسن في الحلقة الثانية لهجوم من أتباع الشيخ حامد المتشددين وينقذها الشيخ علي بن محمد بن عربي المعروف بين قومه بالرحمة واللين وتبسيط أمور الدين.

وفي نهاية الحلقة الثانية يطلب قاضي المدينة من الشيخ علي طلب صديقه ابن رشد لزيارته في مرسية لتنشيط حركة القراءة وفهم الدين ونشر المعرفة.

Advertisements

لمشاهدة الحلقة الثالثة 3 من مسلسل مقامات العشق اضغط هنا

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا