شاهد: مسلسل مقامات العشق الحلقة 3 الثالثة كاملة بجودة عالية

تواصل ست الحسن اكتشافاتها في مدينة مرسية في الحلقة الثالثة من مسلسل مقامات العشق أو ابن عربي والذي يحكي قصة المتصوف العربي محي الدين بن عربي ويتم عرضه على شاشة قناة الامارات

وفي الحلقة الثانية من مقامات العشق استقرت ست الحسن والتي تجسد شخصيتها الفنانة السورية نسرين طافش في مدينة مرسية وتتخذ مكانها في السوق للرقص وغناء المقطوعات الشعرية.

وتتعرض ست الحسن في الحلقة الثانية لهجوم من أتباع الشيخ حامد المتشددين وينقذها الشيخ علي بن محمد بن عربي المعروف بين قومه بالرحمة واللين وتبسيط أمور الدين.

وفي نهاية الحلقة الثانية يطلب قاضي المدينة من الشيخ علي طلب صديقه ابن رشد لزيارته في مرسية لتنشيط حركة القراءة وفهم الدين ونشر المعرفة.

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لمشاهدة الحلقة الثالثة 3 من مسلسل مقامات العشق اضغط هنا

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.