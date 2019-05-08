مسلسل مشاعر الحلقة 3 الثالثة لنجوم تونس والجزائر - رمضان 2019 'مشاهدة كاملة'

أوردت قرطاج بلس Carthage Plus، مساء يوم الأربعاء 3 رمضان، مسلسل مشاعر الحلقة 3 الثالثة، حيث كانت الحلقتين الأولى والثانية قد حققتا نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي.

مسلسل مشاعر شهد واقعة هي الأولى تاريخيا من نوعها في المغرب العربي، حيث يشارك في أداء الأدوار فيه ممثلين من تونس والجزائر، في حين جرى تصوير مشاهده في المدن التونسية كافة.

ويعتبر من اهم أسماء الممثلين المشاركين في مسلسل مشاعر، محمد مراد محجوبي وريم بن سعود وسامية رحيم وهشام رستم ومريم بن شعبان من الجمهورية التونسية.

ولا سيما أن هناك من الأسماء المشاركة في هذا العمل الرمضاني "مشاعر 2019" الذي وصف بأنه ضخما، سارة لعلامة ونبيل عسلي وحسان كشاش وعادل الشيخ، من الجزائر.

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وفيما شأن متصل، استغرق تصوير مسلسل مشاعر جزائري تونسي، مدة تسعة أشهر، علما أنه للمخرج الألماني الشهير محمد جوك الذي لديه العديد من الأعمال الفنية المثيرة للجدل والتي منعت من العرض مؤخرا.

الحلقة الثالثة 3 مسلسل مشاعر مسلسل جزائري تونسي