مشاهدة مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 3 الثالثة واحداث مع بنات الجامعة

واجه المسلسل الخليجي " دفعة القاهرة" الذي ما زال يتم تصويره حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، للمؤلفة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي اتهامات باقتباس أحداثه من إحدى روايات الكاتب الراحل غازي القصيبي.

الحلقة 3 هنـــا

وشنّ مغردون هجوماً حاداً على العمل ومؤلفته في وقت آثرت هبة الصمت واكتفت بتلميح عبر صفحتها على انستقرام بأن "دفعة القاهرة" هو الأهم في مشوارها لذلك لن تتحدث عنه في الوقت الحالي.

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وتنطلق حكاية مسلسل "دفعة القاهرة" في حقبة الخمسينات أيام الزمن الجميل مع طلاب وطالبات من الخليج يدرسون في جامعة القاهرة، ضمن الدراما الاجتماعية "دفعة القاهرة" للكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي.

ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الخليج أمثال بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وحمد أشكناني، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، ونور الغندور، ولولوة الملا ومهند حمدي ومرام البلوشي وآخروين.

ونقدم لكم اليوم في وكالة "سوا" الحلقة الثالثة من مسلسل "دفعة القاهرة" والذي حاز على اهتمام ومتابعة كبيرين مع عرض أولى حلقاته في شهر رمضان المبارك.