شاهد: برنامج هاني في الألغام الحلقة 2 الثانية كاملة - محمد رجب

تعتمد فكرة برنامج "هاني في الألغام" على استدراج الضيف من خلال الإعلامية بوسي شلبي إلى إحدى المناطق الصحراوية، ليفاجأ هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، وتبدأ بعدها أحداث المقلب.

وفي وقت سابق، أعلن النجم هانى رمزى فى وقت سابق عن موعد عرض برنامجه الجديد "هانى فى الألغام" على شاشة قناة الحياة يومياً من الساعة الـ 7.30 مساء، وكشفت قناة الحياة عن البرومو الدعائى للبرنامج، الجمعة، بعد الانتهاء من تصوير حلقاته.

وكشفت شارة البرنامج عن بعض ضحايا هانى رمزى، وأبرزهم روجينا وإدوارد وأحمد العوضى، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفى، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضري والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغني، وفاء عامر، ويسرا اللوزى، وناهد السباعى، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقى.

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يشار إلى أن الفنان محمد رجب ظهر فى الحلقة السابقة من برنامج "هانى فى الألغام"، وبدأ فى تعنيف سائق السيارة بشدة، بعدما أقدم على زيادة سرعة السير وسط التلال الرملية والمنحدرات شديدة الوعورة.

وخلال الحلقة، قال هانى رمزى، للفنان محمد رجب، من خلال مكبرات الصوت التى كانت متصلة بسيارته: "إن شاء الله تبقى وش السعد عليا.. نفسى أخد الجوائز كلها".

فما كان من "رجب"، إلا أن يوجه له الشكر، قائلا "حبيبى ربنا يكرمك.. وآخر أعمالى الفنية فيلم بكيا.. وبصور حاليا مسلسل جديد".