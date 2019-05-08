أحداث مثيرة ومشوقة في مسلسل عذراء 3.. تابع الحلقة الجديدة

تدور أحدث مسلسل عذراء حول قضية قتل تتهم بها شجون الهاجري التي تدخل السجن وتقابل مجموعة من السجينات وتستمع إلى حكايتهن.

لمشاهدة الحلقة 2 الثانية مسلسل عذراء اضغط هنـــا

وانتهت أحداث الحلقة الأولى لتبدأ مجريات الحلقة الثانية من مسلسل عذراء علمًا بأن شجون تجسد شخصية عذراء التي لا زالت تتذكر طفولتها وما حدث لها من إهمال من والديها وتحديدًا في مرحلة الدراسة.

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وظهرت عذراء في أحد المشاهد وهي تسقط على الأرض وتنقل لأحد المستشفيات وسط إهمال من الأبوان لكن جدتها تعتني بها، وفي ذات يوم اكتشفت الجدة أن حارس العمارة التي يسكنون فيها يتحرش بالفتاة القاصرة ذات التسع سنوات وسط تكتيم من الفتاة وشعور عدم تصديقها هو سيد الموقف ما يجعل أزمتها النفسية تتفاقم.

وأقدمت الفتاة في الحلقة الثانية من مسلسل عذراء على قص شعرها وينتهي الحدث بصوت طرق الباب وسط مخاوفها من أن يكون حارس العقار هو الطارق.

مسلسل عذراء التراجيدي يأتي ببطولة : شجون الهاجري، هيفاء حسين، إيمان قمبر، ميس كمر ، إلهام علي ، لولوة الملا ، مرام البلوشي ، فهد البناي، مشاري البلام وغيرهم.