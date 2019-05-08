الحلقة الثالثة 3 مسلسل حضن الشوك _ مسلسلات رمضان 2019

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الدراما الكويتي حضن الشوك في ثالث أيام رمضان على شاشة قناة روتانا خليجية، بعد معرفة فاطمة بحقيقة زواج مساعد من أخرى وكشفه في منزلها.

وانتهت الحلقة الثانية من حضن الشوك بملاحقة فاطمة لمساعد بعد تلقيها رسالة عن زواجه بأخر، كما شاهد المتابعون حقيقة معاملة مريم لمناير وتفرقتها عن ابنتها.

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تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال معروضة عالمياً.