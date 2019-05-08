تراند اليوم : زوجة “خالد يوسف” تظهر لاول مرة بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية

زوجة “خالد يوسف” تظهر لاول مرة بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية

ظهرت زوجة المخرج والبرلمانى عنتيل الفيديوهات الجنسية لاول مرة بعد الفضيحة التى انتشرت مؤخرا

على السوشيال ميديا لتورطة فى انتشار فيديوهات جنسية مع عدد من الفنانات وسيدات الاعمال والفتيات

والتى اثارت جدلا كبيرا حتى الان ومازالت القضية متداولة فى المحاكم المصرية.

ورغم ان رد فعل زوجة خالد يوسف كان غريبا وباردا، وهذا مالا يمكن فهمه بسهولة،

شاهد رد فعل زوجة خالد يوسف بعد نشر فيديو منى فاروق وشيما

ظهرت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، اعلنت الشربتلي عن احدث مشاريعها الفنية، بمدينة دبي في 18 ابريل الجاري، وهى متجاهلة ما تداول حول فضيحة زوجها خالد يوسف، وما تردد عن زواجه من بعض الفنانات سرا .

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واشارت الفنانة السعودية شاليمار الشربتلي في الصحف الى انها انتهت من رسم لوحاتها الفنية، لعرضها على السيارات المشاركة فى سباق الجائزة الكبرى العالمي،

بالصور فضيحة اخلاقية جديدة لزوجة المخرج خالد يوسف السعودية

بعضها في حفلات استقبال الفنادق العالمية، وتسعى شربتلي الى تحويل الفن الى اسلوب حياة، واخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلقة على الجدران الى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق.

هذا وقد لاقت سلسلة فيديوهات خالد يوسف الاباحية صدا كبيرا، واهتماما منقطع النظير من الشعب العربي الثائر، والمهتم بالثورة، و الثوار من امثال خالد يوسف و الفتاة “المتطورة”شيماء الحاج و منى فاروق عندما ركعت منى فاروق امام خالد يوسف وقالت انا بتطور صح ،