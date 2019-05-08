تراند اليوم : ماذا قالت قريبات منى فاروق وشيما الحاج في محاكمتهما؟

أصبحت قضية الفيديو الفاضح للفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق؛ على قائمة الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وأقارب المتهمتين حرصوا على حضور المحاكمة؛ ولكن كانت لهما تعليقات خاصة.
وقال حسين بكار، محامي شيما الحاج ومنى فاروق؛ إن إحدى قريبات الفنانة منى فاروق انهارت في حالة بكاء فور رؤية الفنانة «في الكلبش»؛ وحرصت على مساندتها مع إخفاء وجهها بوشاح.
وأضاف المحامي حسين بكار؛ أن قريبة الفنانة منى فاروق، صرخت أثناء رؤيتها أمام القضاة، قائلة: «متخافيش يا مني.. إحنا وراكي ومش هنسيبك».
قرر قاضي المعارضات؛ تجديد حبس المتهمتين، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.
وكان قد تم إلقاء القبض على شيما الحاج ومنى فاروق على خلفية الفيديو الفاضح الذي تم تداوله وهما يمارسان الرذيلة مع رجل ثالث تمت الإشارة إلى أنه المخرج خالد يوسف.
وقررت نيابة مدينة نصر الكلية حبس كلا من منى فاروق وشيما الحاج أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ في اتهامهما بخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديو إباحي.
وفجرت منى فاروق وشيما الحاج؛ المتهمتان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفيديو الفاضح» مفاجأة مدوية خلال التحقيقات التي تجرى معهما حاليا.
وأرشدت المتهمتان عن شقة المخرج المعروف خالد يوسف؛ والتي تم تصوير الفيديو الجنسي بها في شارع البترول بميدان لبنان بدائرة العجوزة.
وحاولت إحدى المتهمتين تبرير ظهورها في المقاطع المصورة بأن “مصور الفيديو استدعى شيخا وشاهد؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات. Advertisements
ومن جانب آخر؛ أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما؛ إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب مخرج شهير.
خالد يوسف يرد
وكتب المخرج المصري خالد يوسف في تغريدته: “آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي.. هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.
إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج
وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.
ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.
يذكر أن الممثلة المصرية منى فاروق كانت قد نشرت بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» بعد انتشار فيديو رقص فاضح نسب إليها مع زميلتها شيما الحاج.
وقالت صاحبة الفيديو الشهير باسم منى فاروق وشيما الحاج؛ من خلال حسابها على «انستجرام»: : “يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستجرام غير ده… ومليش أكاونت على «فيسبوك» أو «تويتر».. “الأكاونتات اللي على «فيسبوك» و«تويتر» مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها؛ وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً؛ وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً”.
يذكر أن منى فاروق ولدت في مدينة القاهرة؛ كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام ٢٠١٥ قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.
كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها «الأب الروحي»، و«رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«خيانة عصرية».