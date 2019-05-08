تراند اليوم : ماذا قالت قريبات منى فاروق وشيما الحاج في محاكمتهما؟

أصبحت قضية الفيديو الفاضح للفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق؛ على قائمة الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وأقارب المتهمتين حرصوا على حضور المحاكمة؛ ولكن كانت لهما تعليقات خاصة.

وقال حسين بكار، محامي شيما الحاج ومنى فاروق؛ إن إحدى قريبات الفنانة منى فاروق انهارت في حالة بكاء فور رؤية الفنانة «في الكلبش»؛ وحرصت على مساندتها مع إخفاء وجهها بوشاح.

وأضاف المحامي حسين بكار؛ أن قريبة الفنانة منى فاروق، صرخت أثناء رؤيتها أمام القضاة، قائلة: «متخافيش يا مني.. إحنا وراكي ومش هنسيبك».

قرر قاضي المعارضات؛ تجديد حبس المتهمتين، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قد تم إلقاء القبض على شيما الحاج ومنى فاروق على خلفية الفيديو الفاضح الذي تم تداوله وهما يمارسان الرذيلة مع رجل ثالث تمت الإشارة إلى أنه المخرج خالد يوسف

وقررت نيابة مدينة نصر الكلية حبس كلا من منى فاروق وشيما الحاج أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ في اتهامهما بخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديو إباحي.

وفجرت منى فاروق وشيما الحاج؛ المتهمتان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفيديو الفاضح» مفاجأة مدوية خلال التحقيقات التي تجرى معهما حاليا.

وأرشدت المتهمتان عن شقة المخرج المعروف خالد يوسف؛ والتي تم تصوير الفيديو الجنسي بها في شارع البترول بميدان لبنان بدائرة العجوزة.

وحاولت إحدى المتهمتين تبرير ظهورها في المقاطع المصورة بأن “مصور الفيديو استدعى شيخا وشاهد؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.

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ومن جانب آخر؛ أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما؛ إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب مخرج شهير.

خالد يوسف يرد