زلزال محمد رمضان يثير الجدل والانتقادات بظهوره عارياً

تعرّض الفنان المصري محمد رمضان لسيلٍ من الانتقادات القاسية واللاذعة، عقب ظهوره المتكرّر في مشاهدَ مخلّة بالآداب والقيم وعرضها خلال شهر رمضان المبارك، وأثار رمضان جدلًا واسعًا بعد ظهوره عاريًا برفقة الفنانة نسرين أمين وهي بجواره على السرير ترتدي قميص نوم، وتجسّد دور زوجته في مسلسل "زلزال".

وهاجم متابعو مواقع التواصل الاجتماعي محمد رمضان بسبب ظهوره عاريًا في المشاهد الأولى من المسلسل الذي ينافس به في السباق الرمضاني، والتي اعتاد عليها من قبل في جميع أعماله السينمائية والدرامية، متسائلين بكثيرٍ من الاستهجان والاستغراب، حول إصراره على العريّ دائمًا؟

فيما اعتبر مراقبون ونقّاد ظهور محمد رمضان عاريًا نمطًا اعتمد عليه في جميع أعماله وأداة تساعده في تحقيق نجاحه، خاصة أن له شعبية عريضة في الطبقة الشعبية تحب هذا النمط الذي يعتمد على العري واستعراض العضلات.

وأشار النقاد في تقييم الحالة الفنية التي ينتهجها محمد رمضان، أن نجاحه جعل عددًا من النجوم يعتمدون على ذلك في أعمالهم التي ينافسون بها في رمضان الجاري على رأسهم محمد إمام وياسر جلال ومصطفى شعبان وغيرهم من أجل جذب الجمهور وتحقيق النجاح، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ الظهور بهذا النمط لم يقتصر على السينما، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية، فظهر محمد رمضان أيضًا عاريا في ”ابن حلال، والأسطورة، ونسر الصعيد“، بل انتقل أيضًا إلى أغانيه المصورة ”الفيديو كليب“ التى طرحها خلال الفترات الماضية منها ”الملك، ونمبر وان، ومافيا“.