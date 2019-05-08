نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة...

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2019 “الفصل الدراسي الثاني” آخر العام برقم جلوس الطالب نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، حيث انتهى عدد من طلاب المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “آخر العام”، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الطلاب خلال اليومين القادمين، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، بحيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة وبوابة التعليم الأساسي برقم جلوس الطالب فقط.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2018 آخر العام، حيث يمكنكم اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها في المقال لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2019 نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، وذلك عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وإقتراب موعد ظهور النتيجة، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة برفع نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها في هذا المقال.

نتيجة الابتدائي 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية من خلال اتباع الخطوات التالية:

محافظة القاهرة هي المحافظة الوحيدة التي خصصت عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل، وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها لكم في هذا المقال.

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