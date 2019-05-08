نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث انتهت منذ فترة قصيرة امتحانات الترم الثاني للمرحلة الابتدائية “بعض الصفوف”، هذا ومن المنتظر خلال الفترة الحالية أن تظهر نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، وقد أشارت مجموعة من المصادر المطلعة، إلى أنه قد تم الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق الاختبارات لطلاب المرحلة الابتدائية في بعض الصفوف المختلفة، ومن المنتظر أن تبدأ النتيجة في الظهور على فترات متتالية “الصف الثالث فالرابع فالخامس فالسادس” وسيكون هذا خلال الأيام الحالية، هذا وقد ظهرت النتيجة في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين، بينما من المنتظر أن تظهر النتيجة في باقي المحافظات فور إعتمادها من قبل السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك سيكون خلال أيام من الآن، وعرض لكم من خلال هذا المقال نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس وجميع المحافظات.

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية عبر شئون الطلاب في المدرسة التابع لها الطالب، حيث من المقرر الإعلان عن نتيجة المرحلة الابتدائية هناك، ولن يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019

يمكنك الإطلاع على نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لطلاب محافظة الإسكندرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الصفحة الرسمية للنتائج. اختر الفصل الدراسي الأول. قم بإدخال رقم الجلوس للطالب. اضغط بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

نتائج الابتدائي في المحافظات

رابط النتائج لا يعمل حاليا، هذا بسبب عدم ظهور النتائج حتى الآن، ولكن من المقرر أن يعمل الرابط فور ظهور النتيجة مباشرة، وسوف نوفر لكم أول بأول آخر المعلومات حول موعد ظهور النتيجة من خلال هذا المقال، تابعونا.

هذا ويمكنك الإطلاع على نتيجة المرحلة الابتدائية لمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط، إلا أنه يوجد الكثير من النتائج التي لم تظهر حتى الآن، وهذا هو السبب في عدم عمل الرابط حتى الآن، وسوف يعمل الرابط بمجرد ظهور النتيجة مباشرة.

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