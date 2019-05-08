“نماذج أمتحانات الثانوية العامة 2019” نماذج البوكليت من …وزاره التربيه والتعليم

تحميل نماذج بوكليت الثانويه العامه 2019 برابط مباشر:-

قامت “وزاره التربيه والتعليم“ بطرح نماذج بوكليت الثانويه العامه 2019 كنسخه تجريبيه ‘ لكي يتدرب عليها ابناء الصف الثالث الثانوي ‘ مؤكده علي ان هذه النماذج تأتي بمواصفات الامتحان لهذا العام‘ مشيره الي انها تحتوي علي اهم نماذج الاسئله في جميع المواد ‘ لمساعده ابناءها الطلاب في التدريب علي الامتحانات قبل بدايته بفتره جيده.

وسعيا من جانبنا نحن موقع( نجوم مصريه ) تسهيلا علي ابنائنا الطلاب ‘ طلاب الصف الثالث الثانوي قمنا بتجميع هذه النماذج في جدول واحد يمكنك ان تختار الماده التي تريد تحميل النوذج الخاص بها من خلال الضغط عليه كما يمكنك ان تقوم بتنزيل النموذج الاول او النموذج الثاني واليكم الجدول.

(مقدم لكم من موقع نجوم مصريه )

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