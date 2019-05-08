جدول امتحانات.. “الثانوية العامة 2019”

اعتمد “طارق شوقي” وزير التربيه والتعليم جدول امتحانات الثانويه العامه لسنه 2019 ‘ وأكد في بيانا له ان هذا هو الجدول النهائي مشيرا الي بدايه الامتحانات في يوم السبت 8/6/2019 وتنتهي يوم الاربعاء 3/7/2019 ‘ مشيرا الي ان يوم الاثنين ويوم الاربعاء الموافقين 19/6/2019 و 24/6/2019 أجازه من الامتحانات .

علي ان تكون امتحانات الثانويه هذا العام بعد عيد الفطر ‘ وسوف يؤدي ذلك الي شئ من الضغط والتوتر لدي طالبه الثانويه العامه نظرا لان الشهر الاخير قبل الامتحانات هو عيد الفطر المبارك ونظرا الي كثافه المنهج سوف يكون الطالب في احتياج الي الجدول لكي ينظم فتره المذاكره وتكثيفها بشكل كبير خصوصا لان الفتره المتبقيه علي الامتحان ماهي إلا بضعه اسابيع قليله .

ومن جانبنا نحن موقع نجوم مصريه تسهيلا علي طلبه الثانويه العامه سوف نوفر نماذج امتحانات لكل المواد العلميه والادبيه لكي يستطيع الطالب الاعتماد عليها في قياس مدي استعداده لاجتياز الامتحانات بجداره للتوافر لديه الثقه في نفسه ونذهب عنه التوتر المصاحب لفتره قبل الامتحان الذي من الممكن ان يكون احدي الاسباب التي تؤدي الي عدم ثقه الطالب بقدراته.

جدول امتحانات الثانويه العامه 2019 :

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اليكم الجدول كما هو موضح من جانب وزاره التربيه والتعليم لكافه محافظات مصر.

(مقدم لكم من موقع نجوم مصريه)

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