خواطر والصدمة والأعمال الهادفة خارج سباق رمضان 2019 لهذه الأسباب

غابت العديد من البرامج الهادفة عن ليالي رمضان 2019، بعد أن أثبتت تواجدها وتميّزت في الأعوام السابقة خلال المواسم الرمضانية، وربّما أبرز البرامج التي حظيت بنسبٍ عالية من المشاهدة والمتابعة في الوطن العربي، برنامجي "الصدمة"، و"خواطر".

ولاقى برنامج "الصدمة" الذي قدّمه الفنان والإعلامي المصري كريم كوجاك، على مدارِ ثلاثة مواسم متتالية أصداءًا إيجابية في أنحاء العالم العربي.

أما برنامج ”خواطر“، الذي كان يقدّمه الداعية السعودي أحمد الشقيري، فكان برنامجًا تعليميًا ودينيًا تم تقديمه على عدة أجزاء بلغت 11 جزءًا، واستقبلته العديد من القنوات التلفزيونية.

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وعن الأسباب التي كان الدور الأبرز والأثر الأكبر في غياب هذه البرامج عن الموسم الرمضاني لهذا العام، يقول الناقد المصري نادر عدلي إن ”غياب المسلسلات الدينية عن دراما رمضان أثر على عدم وجود برامج دينية أو هادفة أيضًا، وهذا يعود إلى عزوف المنتجين، إلى جانب ندرة الأفكار“.

يشارُ إلى أنّ هذه البرامج ”الهادفة“ توقف إنتاجها تمامًا، رغم أنها تلمس الجانب الإنساني، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وقال كريم كوجاك بشأن وقف تصوير ”الصدمة“، ”إن القرار يتعلّق برؤية إدارة Mbc“، رغم أن الجمهور ارتبط بالبرنامج ونجاحه وتقليد البعض له على مدار 3 أعوام ماضية، لافتًا إلى أن ”بعض الجمهور حزن لغياب البرنامج، بعد ارتباطهم به“.