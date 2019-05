شاهد: طفل أفغاني يشعل مواقع التواصل برقصة تسحر الألباب

أشعل الطفل الأفغاني أحمد، مواقع التواصل الاجتماعي برقصةٍ جملية له أدّاها وهو في سعادةٍ غامرة، عقب حصوله على ساقٍ اصطناعية جديدة غيّرت حياته وجعلت الفرحة تغمره.

وتداول نشطاء وصفحاتٍ إخبارية مقطع الفيديو عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التقاط الفيديو في مركزٍ لجراحة العظام يتبعُ للجنة الدولية للصليب الأحمر في كابول بأفغانستان.

وشوهد الفتى أحمد، وهو يرقص بفرحة كبيرة بطرفه الاصطناعي المركّب، وقد تم تسجيل الفيديو من قبل موظف باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V

وكشف الموظف أن الطفل أحمد فقد ساقه في انفجار لغم أرضي بمقاطعة لوغار شرق أفغانستان.

وقد تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد الطفل أحمد، وهو في قمة سروره بساقه الجديدة، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وكتب أحد نشطاء "تويتر": ”لا يمكننا أن نتوقف عن مشاهدة هذا الفيديو. لدينا الكثير لنحتفل به في الحياة“.