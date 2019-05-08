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تراند اليوم : السعودية زوجة خالد يوسف تدافع عن شذوذ زوجها

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دافعت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن زوجها المخرج المصري ، بعد انتشار فيديوهات إباحية له مع الممثلتين المصريتين ، ومنى فاروق.

وشيماء الحاج فضيحة لم نعرفها من قبل

قالت شاليمار: زوجي بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا، ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، زوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك).

كان خالد يوسف فرّ هارباً إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 1 فبراير/شباط الجاري، مدعياً أن سبب سفره جاء بغرض زيارة زوجته وابنتهما، وليس خوفاً من إلقاء القبض عليه بعد الفيديو الإباحي وإلقاء القبض على شريكتيه الممثلتين اللتين ذلهما.. وفوق ذلك تطل زوجته ولا تخجل وتهدد بالقضاء وتدعي أن زوجها نحن من نشوهه ووليست أعضائه الجنسية وانحرافه وعرض نفسه يمارس الدعارة في الفيديوهات ويوزعها على الناس.

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