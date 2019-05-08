تراند اليوم : ما علاقة الممثلة المصرية بفيديو خالد يوسف الإباحي؟ – فيديو...

يبدو أن قضية المخرج المصري، خالد يوسف تكبر يوماً بعد يوماً، وجعلت وضع العديد من الفنانات اللاتي عملن معه مثيراً للشك.

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هذه المرة، طالت الشائعات الممثلة المصري التي سبق ودخلت السجن بقضية دعارة، غادة ابراهيم، واتهمت بالظهور في فيلم جنسي للمخرج الفار إلى فرنسا.

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غادة خرجت عن صمتها وقالت بتسجيل صوتي لها إنها لم تقابل خالد يوسف ولا مرة في مكتبه ولا تعرف عنوانه وأنها لم تتعامل معه في أي أعمال من أعماله.

كما هاجمت غادة الاشخاص الذين يروجون للشائعات، وقالت: (يالي بيقول انو عندو فيديو ليا طيب ليه ما بتقدموا مستخبي ليه؟ وبتكتب برموز ليه؟ وتعمل قصة مالهاش لزمة ليه؟ تروح تقدمه، أنا ما بعمري اشتغلت مع خالد يوسف، ولا أعرف مكتبه فين، ولا عمري رحت مكتبه، وأعماله موجودة في كل مكان تقدروا تشفوها، الناس يالي فاضية للدجة دي، وعندها تسلية على أعراض الناس، يروحوا يتعالجوا شوية رانيا يوسف (وقصدت أن رانيا أيضاً زج اسمها بقضية خالد يوسف والفيديو الجنسي) وشوية أنا، وبعد كدة ماعرفش مين، الي عند حاجة يقدمها، وينشرها، وده فراع وتفاهة، حلوا عني وابعدوا عني.

سليمان برناوي- الجزائر