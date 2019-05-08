تراند اليوم : منى الغضبان في التحقيقات: خالد يوسف يصور مراته داخل غرفة النوم...

بعد فيديوهات منى الفاروق وشيماء الحاج، ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة جديدة تُدعى منى الغضبان وقيل أنها سيدة أعمال شهيرة.

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وبحسب الصحف المصري، اعترفت منى غضان بأنها تزوّجت عرفياً من المخرج المصري خالد يوسف، وقالت في التحقيقات، صباح اليوم: التقيت مع خالد يوسف بقصد العمل، قال إنه يريدني في عمل فني لأن وجهي (فوتوجينيك) وتطورات العلاقة إلى قصة حب وبعدها تزوجنا عرفياً ليس لي علاقة بتسريب الفيديو. شعرت بخوف شديد عند رؤية ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، واتصلت به وأخبرني أنه لا يعرف طريقة التسريب

وقالت منى أيضاً: (أنا كنت ست متجوزة ومكنتش أعرف إن جوزي (وتقصد خالد يوسف) بالأخلاق دي يصور مراته جوه غرفة النوم، هاتوه اسالوه)