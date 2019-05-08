تراند اليوم : خالد يوسف من باريس: الناس بتصدق كلامي حتى اللي مش مقتنع ببرائتي...

دفاعاً عن الفن وليس عن خالد يوسف

‎يا ترى هتعمل ايه وسائل الاعلام في اقوال البنات المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة اللي مافيهاش حرف من الاساطير اللي قعدوا ينشروها ويأكدوها ويعيدوا التأكيد عليها ويزنوا ليكون حد ما وصلوش الخبر بإن انا اللي كنت بصور البنات تحت التهديد وببتزهم كمان بالفيديوهات دي وأضافوا كمان إن البنات قالوا انهم كانوا سنهم صغير يعني أقل من ١٨ سنة.

لا نعرف من قصد بهذه الأقوال.. من كتب ما أشار إليه؟

‎عملولي شوية تهم كده أخدلي فيها تأبيدة على الأقل ولما اطلعت علي التحقيقات حزنت وقولت ياريت كان البنات قالوا كده وكان الإعلام صادق بنقل اللي قالوه لكن اكتشف ان كل اللي نقلوا الكلام في الاعلام ده مجرد مخبرين مش صحفيين ببلاط صاحبة الجلاله، وإنهم فقط بيكتبوا ما أملوه عليهم والمحزن والمؤسف ( وده سبب هذه البوست لاني مأجل كلامي كله شويه وها اقولكوا في الاخر ليه) المحزن انهم يحطوا علي لسان البنات انهم قالوا (ايوه عملنا كده لان ما حدش بيمثل من غير مايعمل كده مع المخرج او المنتج وكل اللي مثلوا قبلنا عملوا كده)

‎ يا من تعتبرون أنفسكم صحفيون ألم يكن بإمكانكم ان تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط ولا بيعتبروا انفسهم الهة ماينفعش تناقشهم

‎الا تدركون انكم تبصقون علي الفن المصري وكله وتحولوه لوسط داعر ومنحل..عايزين تصفوني انا وتقضوا عليا طاعة لأسيادكم .. ماشي .. انا قلت اني هااحتمل ومعي زوجتي وأولادي وعيلتي صابرين علي الاذي لانه قدرنا لكن توصموا الفنانات كلهم والوسط كله..

‎والله انكم تجهلون ما تقترفونه ولا تدركون قيمة الفن المصري ولا حتي قيمة مصر نفسها‎.. مادام البنات ماجبوش سيرة الفن والعمل بالتمثيل وقصروا اقوالهم علي انهم كانوا متجوزني عرفي وإن المجرم هو اللي نشر الفيديو وبما إن انكوا مالكوش هدف غير تصفيتي أنا يبقي كان لازم تركزوا علي أفعالي طبقا لأقوالهم وتتهموني بإني مجنون ومريض ومجرم كمان وانا اللي نشرت مثلا.. ليه بقه تقحموا الاشتغال بالفن في الموضوع.. هل اسيادكم قالولكوا شوهوا ضمن ماتشوهوه سمعة الفن المصري نفسه

‎ما أحقر ان تضرب مهنة الاعلام بعرض الحائط بكل قيمها وثوابتها وتساهم بهذا الشكل المنحط في تحقير الفن المصري وكل من يعمل فيه.. ‎انا مأجل كلامي في موضوعي وتفاصيله لغاية ما اشوف بس هو ناويين يكيفوها ازاي ويوصلوها لفين وايه أخرتها لانهم بيقولوا إن مش دي القضية الوحيدة ولا دول البنات الوحيدين وإن عندهم فيديوهات لميتين فنانة (من ضمن برضه التشويه الموجه للفن)

‎فعايز بس اعرف التهم اللي هاتوجه ليا هاتوصلني للمؤبد زي ماقالوا في الأول ولا بس عايزني اعترف بعدة زواجات عرفية كده علي شوية علاقات كده من اللي قلبك ما يحبهمش ولو عملت كده يبقي كفاية عليك كده ياعم خالد، شوهناك ودمرنا نفسية أهلك وعيلتك والمحيطين بيك وعملنالك فضيحة بجلاجل وسلمناك تسليم أهالي للمجتمع وقيمه وما حدش هايقتنع بكلامك تاني، وعارض بقه تعديل الدستور، ولا ماتعارضش براحتك.. المشكلة ان اللي غايظهم قوي وبرغم كله اللي عملوه ان الناس لغاية دلوقتي لسه بتصدق كلامي حتي اللي مش مقتنع ببرائتي الأخلاقية

‎مقتنع باني عمري ما نافقت سلطة ووقفت قبل كده قصاد أنظمة وماهمنيش ولا ممكن يهمني من أي بطش ولا تنكيل لاي نظام مهما كان اجرامه.. ‎عموما ده مش موضوع البوست ده.. كل رجائي لوسائل الاعلام الذي تفهم قيمة رسالتها ولايتلقوا اوامر -علي قلتهم وندرتهم – أن يتحروا الدقة ليس فيما يسيئ لي- لان ده فقدت الأمل فيه لان اللي مكسوفين منهم مما يحدث بيعتذرولي في رسايل وبيقولولي الموجه عالية قوي اعذرنا – أرجوهم ان يتحروا الدقة فيما قد يسيئ لأي معني نبيل في حياتنا وعلي رأسها قيمة الفن والفنانين المصريين ولا تشركوهم ابدا في معركتي ولا يلوث أحدا منهم أو يطاله رذاذا من هذه المعركة.